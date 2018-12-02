Журналист объяснил, как Трамп относится к агрессии России в Керченском проливе

Дональд Трамп относится к конфликту в Керченском проливе как к американскому внутриполитическому обстоятельству, полагает журналист / Reuters

Публицист, журналист Виталий Портников считает, что для президента США Дональда Трампа конфликт в Керченском проливе между Украиной и Россией тоже является внутриполитическим обстоятельством.

Главе Штатов совершенно не нужно, чтобы оппоненты обвиняли его в попустительстве лидеру РФ Владимиру Путину в момент, когда россияне без всяких причин захватывают украинские корабли и арестовывают экипажи, написал аналитик для Радио Свобода.

По его словам, американский президент хочет избежать подобных обвинений, поэтому на саммите "Большой двадцатки" (G20) в столице Аргентины Буэнос-Айресе игнорировал российского коллегу.

Читайте такжеПутин рассказал о беседе с Трампом "на ногах""Эта "холодная война" президентов не означает, что Трамп и Путин больше не встретятся. Просто американский президент мог рассчитывать, что его диалог с российским коллегой будет происходить в атмосфере урегулирования конфликтов, деэскалации, а не новой эскалации", — отметил автор.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся в Буэнос-Айресе во время саммита лидеров стран-членов "Большой двадцатки". Позже президент США отменил встречу с российским коллегой из-за агрессии РФ против Украины в Керченском проливе.

Напомним, 16 июля в столице Финляндии Хельсинки Трамп и Путин провели свою первую встречу тет-а-тет вне крупных международных саммитов, в частности, они говорили о ситуации в Украине и в Сирии.

Справка. 25 ноября во время планового перехода из порта Одессы в мариупольский порт российский пограничный корабль протаранил буксир ВМС Украины. В результате атаки, в частности, был поврежден главный двигатель украинского судна.

В так называемом пограничном управлении Федеральной службы безопасности России по захваченному Крыму утверждали, что три украинских корабля "нарушили госграницу РФ и опасно маневрировали".

Потом стало известно, что российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля — бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу". В плен попали десятки украинских моряков, некоторые из них были ранены. Украинская армия была приведена в состояние полной боевой готовности. СНБО рекомендовал Петру Порошенко ввести военное положение на 60 суток. Президент подписал указ о вводе в стране военного положения. Позже Рада одобрила введение в Украине военного положения.