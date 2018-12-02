Военное положение в Украине: иностранным журналистам дали инструкцию, как попасть в Крым

Иностранным журналистам разъяснили, как попасть в Крым

В связи с введенным в Украине военным положением въезд иностранных журналистов в аннексированный Россией Крым и выезд из него будет осуществляться по паспорту и с наличием специального разрешения, которое является одноразовым, то есть позволяет только один въезд и выезд из Крыма.

Соответствующие требования содержатся в инструкции согласования въезда иностранных журналистов на территорию Крыма на период военного положения, сообщили в пресс-службе Министерства информационной политики Украины.

При этом для следующего посещения необходимо получать новое специальное разрешение. Порядок его получения изложен в инструкции.

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Кроме того, окончательное решение о пропуске иностранных журналистов на территорию Крыма будет приниматься Государственной пограничной службой Украины "в рамках возложенных на нее полномочий по внедрению правового режима военного положения", добавили в министерстве.

Ранее сообщалось, что оборонно-промышленный комплекс Украины переведен на особый режим работы из-за военного положения.

Напомним, в Украине переводят в особый режим систему гражданской обороны.