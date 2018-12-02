Порошенко поздравил иудеев с праздником Хануки и напомнил им о российской агрессии

Президент Украины Петр Порошенко / GettyImages

Президент Петр Порошенко поздравил иудеев-жителей Украины с праздником Хануки, отметив, что они являются "неотъемлимой частью украинского народа".

Об этом сообщила пресс-служба Порошенко.

"Этот праздник связан с торжеством добра и веры, которые так необходимы сегодня, когда наш свободолюбивый украинский народ и его неотъемлемая часть - еврейская община - демонстрирует всему миру решимость и мужество в борьбе против российской агрессии, за независимость, соборность и процветание украинского государства", - говорится в сообщении АП.

Ранее Петр Порошенко заявил, что его российский коллега Владимир Путин до сих пор не ответил на его запрос о телефонном разговоре.

"К сожалению, до сих пор Путин не ответил на мой запрос на прямой телефонный разговор в любом формате - в двустороннем, в нормандском, с участием американских партнеров и т.д.", - сказал Порошенко в интервью France 24.

Вечером 27 ноября Петр Порошенко сообщил, что после захвата судов ВМС ВСУ близ Керченского пролива пытался провести телефонный разговор с Владимиром Путиным, однако Киев не получил от Москвы ответа на данный запрос. "Я ночью заказал разговор с президентом России Путиным - мы не получили ответа", - сказал он.

В свою очередь, помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил, что Порошенко запрашивалтелефонный разговор с Путиным, однако с учетом целого ряда факторов такая беседа не состоялась. "Могу сказать, что запрос был, но разговор не состоялся. Запрос - был, а разговора не было", - сказал Ушаков.