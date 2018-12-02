Супрун попросила украинцев собрать аптечки на время военного положения

Ульяна Супрун / УНИАН

И.о. главы Минздрава Ульяна Супрун призвала украинцев собрать аптечки из-за введенного военного положения.

"Ответственные граждане всегда должны быть собранными и готовыми к чрезвычайным ситуациям", - написала она в Facebook.

Супрун напомнила, что аптечка должна содержать только препараты, у которых не истек срок годности, и привела базовый набор средств:

2 пары перчаток;

клапан с пленкой для проведения искусственного дыхания;

средства для остановки кровотечения - турникет, кровоостанавливающий бинт с гемостатическим средством;

марлевые салфетки различных размеров;

бинты марлевые нестерильные;

эластичные бинты с возможностью фиксации;

пластыри разных размеров;

термоодеяло;

атравматичные ножницы для того, чтобы иметь возможность разрезать одежду на пострадавшем;

большой платок, которым можно зафиксировать конечность пострадавшего;

антисептические средства - дезинфицирующее средство для рук;

спиртовые салфетки;

жилет со светоотражающими элементами, фонарик, маркер.

В связи со столкновением украинских и российских кораблей СНБО и президент Украины Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела военное положение в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.