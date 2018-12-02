Супрун попросила украинцев собрать аптечки на время военного положения

И.о. главы МОЗ привела базовый набор средств.
И.о. главы Минздрава Ульяна Супрун призвала украинцев собрать аптечки из-за введенного военного положения.
"Ответственные граждане всегда должны быть собранными и готовыми к чрезвычайным ситуациям", - написала она в Facebook.
Супрун напомнила, что аптечка должна содержать только препараты, у которых не истек срок годности, и привела базовый набор средств:
- 2 пары перчаток;
- клапан с пленкой для проведения искусственного дыхания;
- средства для остановки кровотечения - турникет, кровоостанавливающий бинт с гемостатическим средством;
- марлевые салфетки различных размеров;
- бинты марлевые нестерильные;
- эластичные бинты с возможностью фиксации;
- пластыри разных размеров;
- термоодеяло;
- атравматичные ножницы для того, чтобы иметь возможность разрезать одежду на пострадавшем;
- большой платок, которым можно зафиксировать конечность пострадавшего;
- антисептические средства - дезинфицирующее средство для рук;
- спиртовые салфетки;
- жилет со светоотражающими элементами, фонарик, маркер.
В связи со столкновением украинских и российских кораблей СНБО и президент Украины Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела военное положение в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.