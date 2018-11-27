Супрун рассказала о медпомощи на время военного положения

Ульяна Супрун / УНИАН

На время действия военного положения в Украине, утвержденного Радой в понедельник, 26 ноября, правила оказания медицинской помощи гражданам не изменятся.

Об этом заявила и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун в Facebook.

"Доступ гражданского населения в медучреждения и правила получения медицинской помощи в настоящее время остаются неизменными", - написала она.

Супрун отметила, что в каждой области страны, на территории которой введено военное положение (всего 10. - Прим.) составлен перечень медучреждений, где при необходимости "готовы предоставить необходимую специализированную и высокоспециализированную медицинскую помощь нашим защитникам".

"Это городские, районные, областные больницы, госпитали, диспансеры, а также институты разного профиля Национальной академии медицинских наук. В этих заведениях военнослужащие сил обороны смогут пройти лечение и реабилитацию", - заключила она.

В воскресенье, 25 ноября, российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

Киев утверждает, что суда совершали плановый переход, и российскую сторону о нем предупреждали.

В результате столкновения шестеро военнослужащих Украины получили ранения.

В связи со столкновением украинских и российских кораблей СНБО и президент Украины Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела военное положение в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.