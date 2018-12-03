Нечего шастать. Пограничники рассказали, как снизилось число приезжающих в Украину россиян

Пограничники / NewsRoom

Представители Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) установили, что количество граждан РФ, приезжающих в страну, уменьшилось ровно в два раза.

Такую информацию в телеэфире озвучил пресс-секретарь ведомства Андрей Демченко. "То, что я наблюдаю за последние дни, — поток граждан России, желающих въехать на Украину, уменьшился. Если еще примерно две недели назад среднесуточный поток составлял от 2,5 тысячи до 3 тысячи граждан России, то сейчас он достигает ориентировочно 1,3 - 1,5 тысячи человек", — заявил он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Рада запретила въезд в Украин россиянам в возрасте от 16 до 60 лет.