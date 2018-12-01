В Раде предложили запретить россиянкам въезд в Украину

1 декабря 2018, 10:29

По словам Тетерука, Киеву не нужно забывать о Марии Бутиной и Анне Чапман.

Граница Украина Россия
/ УНИАН

Украинским властям следует запретить въезд на территорию страны для гражданок РФ, не ограничиваясь ограничительными мерами для мужчин.

Такое мнение высказал замглывы фракции "Народный фронт" в парламенте нардеп Андрей Тетерук в эфире телеканала "Прямой".

"Я не могу не удивиться половинчатым решениям, и, по моему мнению, дискредитация женщин в данном контексте недопустима", - сказал он.

По его словам, Киеву не нужно забывать о Марии Бутиной (арестована в США по обвинению в связях с российской разведкой. Прим.) и Анне Чапман (обвинялась в США в шпионаже в пользу РФ. - Прим.).

Тетерук призвал "решить эту проблему раз и навсегда" посредством введения визового режима с Россией.

30 ноября, президент Украины Петр Порошенко объявил, что власти страны ввели запрет на въезд для мужчин из России в возрасте от 16 до 60 лет. Такие меры, по его словам, нужны для того, чтобы Москва "не формировала в Украине отряды "частных армий".

Напомним, 25 ноября, российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки. 

Киев утверждает, что суда совершали плановый переход, и российскую сторону о нем предупреждали. В результате столкновения шестеро военнослужащих Украины получили ранения.

В связи со столкновением украинских и российских кораблей СНБО и президент Украины Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела военное положение в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

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Россия Украина Народны фронт Андрей Тетерук
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