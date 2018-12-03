"Маленький трупик": Лозовой откровенно поздравил Ляшко с днем рождения

Андрей Лозовой / УНИАН

Ближайший соратник Олега Ляшко Андрей Лозовой опубликовал в Facebook поздравление с днем рождения лидера Радикальной партии, которому 3 декабря исполняется 46 лет.

По его словам, Ляшко должен был родиться метрвым из-за осложнений во время беременности его матери - обвития пуповины вокруг шеи, но выжил.

"Он должен был родиться мертвым. Маленький трупик с пуповиной вокруг шеи, так и не увидит солнце, не почувствует ветер в затылок, не пройдет своими ножками по земле... Согласно статистике - 92% процента детей с пуповиной вокруг шеи не выживают. Он должен был родиться мертвым, но ему сегодня уже 46. Он - выжил. и этот символ победы жизни над смертью ведет его по жизни уверенной несокрушимой походкой".

facebook.com/Andriy.Lozovyi

Также Лозовой опубликовал селфи с Ляшко, отметив, что против них двоих открыты в общей сложности около десятка уголовных дел.

"У меня есть селхви с Олег Ляшко. а еще с добрый десяток уголовных производств, где мы соучасники (когда, во время Майдана посчитал, что его должны по законам 16 января посадить на 1000+ лет)). Абсолютно безбашенный персонаж, который по-настоящему ничего не боится. А еще с ним всегда весело", - подписал фото нердеп.

facebook.com/Andriy.Lozovyi

Он пожелал Ляшко "крепкого здоровья, чумового настроения и самых преданных друзей".

Ранее астролог Влад Росс составил гороскоп для лидера Радикальной партии Олега Ляшко, который 3 декабря отмечает свой день рождения.

"В его годовом гороскопе четко просматривается выгодное положение планет – они все наверху, что говорит о том, что, скорее всего, Ляшко не уйдет в небытие в следующем году", - отметил Росс в комментарии Главреду.