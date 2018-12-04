Журналист рассказал, как Запад давил на Порошенко из-за введения военного положения

Гранатометы. Иллюстративное фото / BBC.com

Власти Украины уменьшили сроки военного положения и количество регионов страны, в которых оно введено, под давлением руководства стран Запада.

Такое мнение со ссылкой на собственные источники высказал известный журналист Дмитрий Гордон. По его информации, президенту Петру Порошенко звонили представители канцлера Федеративной Республики Германия Ангелы Меркель и генсека НАТО Йенса Столтенберга.

"Ну и в результате военное положение уменьшилось с 60 до 30 суток, и, кроме всей Украины, оно распространяется на десять областей. […] Касательно того, что вышла путаница в "Урядовом курьере", когда опубликовали сначала не тот указ, то я считаю это просто недостатком профессионалов, способных выполнять свою работу", — заявил Гордон.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в рамках военного положения в десяти областях Украины начались сборы резервистов и территориалов ВСУ.