Порошенко назвал Европу неполноценной

Президент Украины Петр Порошенко / GettyImages

Президент Петр Порошенко выразил мнение, что Европа не является полноценной без Украины.

Об этом она написал в Twitter.

"Не верьте никому, кто скажет, что вступление (Украины) в ЕС и НАТО невозможно. Убежден, что как только мы будем соответствовать критериям, которые необходимы для вступления в ЕС, этот вопрос будет поставлен в соответствии со статьей 49 Римского договора, и мы получим положительное решение", - написал он.

По словам Порошенко "Европа не является полноценной без Украины". "И Европа заинтересована в этом так же, как Украина заинтересована быть полноценным членом ЕС", - заключил он.

Ранее Петр Порошенко призвал сограждан "держать порох сухим". "Мы должны держать порох сухим и в любой момент быть готовыми дать отпор агрессору", - написал он. Президент подозревает, что Москва намерена захватить Мариуполь и Бердянск с целью получения "наземного коридора" из неподконтрольных Киеву территорий Донбасса в аннексированный Крым.