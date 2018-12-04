"Выстрелы на поражение": Луценко призвал расширить права силовиков на время военного положения

Юрий Луценко / УНИАН

Если пресловутые активисты либо другие лица станут атаковать правоохранителей во время военного положения в Украине, то нужно дать силовикам возможность делать предупредительный выстрел, а затем стрелять на поражение.

Такое мнение во время заседания глав правоохранительных органов в Одессе высказал руководитель Генпрокуратуры Юрий Луценко, комментируя недавнюю атаку "титушек" на политика Анатолия Гриценко в этом городе скандальный визит лидера партии Гражданская позиция Анатолия Гриценко в приморский город.

"И думаю, что уже сейчас при введении военного положения нужно принять решение: любые физические насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов должны получать ответ, предусмотренный законом: выстрел вверх, потом на поражение", − пояснил свою позицию Луценко.

Напомним, ранее сообщалось о том, что президент Порошенко и глава МВД Аваков решили усилить присутствие силовиков в Одессе.