Аваков перебросил в Одессу Нацгвардию

Сейчас улицы Одессы патрулируют 600-800 правоохранителей.
Для наведения порядка в Одессу направлены дополнительные силы Нацгвардии.
Об этом заявил глава МВД Арсен Аваков, передает пресс-служба ведомства.
Кроме того, в город дополнительно будут направлены специалисты Департамента защиты экономики Нацполиции.
Сейчас, по словам главы Нацполиции Сергея Князева, улицы Одессы патрулируют 600-800 правоохранителей, а также работает система видеонаблюдения.
Накануне Арсен Аваков заявил, что Одесса стала криминальной столицей страны.
"Отчего Одесса превратилась за последние месяцы в столицу криминального мира Украины? Почему случилось так, что профессиональные рейдеры-активисты стали неотъемлемым атрибутом деловой и политической жизни Одессы?" - сказал он, отметив, что в первый день военного положения в городе задержали 17 боевиков, атаковавших стройку.
Ранее сообщалось, что из-за введения военного положения в Одесской области максимально усилят меры безопасности.