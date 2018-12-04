Аваков перебросил в Одессу Нацгвардию

Нацгвардия / volynnews.com

Для наведения порядка в Одессу направлены дополнительные силы Нацгвардии.

Об этом заявил глава МВД Арсен Аваков, передает пресс-служба ведомства.

Кроме того, в город дополнительно будут направлены специалисты Департамента защиты экономики Нацполиции.

Сейчас, по словам главы Нацполиции Сергея Князева, улицы Одессы патрулируют 600-800 правоохранителей, а также работает система видеонаблюдения.

Накануне Арсен Аваков заявил, что Одесса стала криминальной столицей страны.

"Отчего Одесса превратилась за последние месяцы в столицу криминального мира Украины? Почему случилось так, что профессиональные рейдеры-активисты стали неотъемлемым атрибутом деловой и политической жизни Одессы?" - сказал он, отметив, что в первый день военного положения в городе задержали 17 боевиков, атаковавших стройку.

Ранее сообщалось, что из-за введения военного положения в Одесской области максимально усилят меры безопасности.