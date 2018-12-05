Порт Бердянска массово теряет клиентов из-за инцидента в Керченском проливе - Reuters

Бердянский морской порт

Cудовладельцы массово отказываются идти в порт Бердянска из-за инцидента в Керченском проливе, где 25 ноября российские пограничники обстреляли и задержали корабли ВМС ВСУ.

Об этом сообщил директор стивидорной компании (компании, занимающейся погрузкой и разгрузкой судов. - Прим.) Ascet Shipping Денис Русин, передает Reuters.

"Судовладельцы не хотят идти в Бердянск. Покупатели отказываются гадать насчет прохода. Для нас это худшая за последние годы неделя. Клиенты перестали рассматривать возможность контрактов на январские поставки, уже не говоря о феврале или весне", - приводит агентство слова РУсина.

В свою очередь, управляющий флотом турецкой Bayraktar shipping group Эрдем Секретер заявил, что компания предпочла бы пользоваться другими портами. "Для судовладельцев становится более дорогим заход в Азовское море, на украинскую сторону, конечно. Мы сейчас платим из нашего кармана", - сказал он.

В качестве примера Reuters приводит ситуацию с судном Island Bay, которое прибыло из Бейрута в Керченский пролив, однако стоит на якоре за пределами пролива. Отмечается, что проход не разрешала береговая охрана России из-за плохой погоды.

Каждый день простоя судна Island Bay стоит около $2-2,5 тыс., заявил Русин.

25 ноября российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

Киев утверждает, что суда совершали плановый переход, и российскую сторону о нем предупреждали. В результате столкновения шестеро военнослужащих Украины получили ранения.

В связи со столкновением украинских и российских кораблей СНБО и президент Украины Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела военное положение в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.