В Почаевской Лавре пересчитали святыни

Комиссия Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника 5 декабря осуществила проверку Свято-Успенской Почаевской Лавры.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ МП, специалисты проверили наличие экспонатов и сверили их с реестром 1960-х годов.

"В обители сообщают, что проверку наличия зарегистрированных экспонатов совершила комиссия заповедника, согласно описанию советского периода. Ревизию осуществляли в Успенском соборе, Троицком соборе, монастырских кельях, архиерейских домах, колокольнях и Надвратном корпусе", - сказано в сообщении.

Отмечается, что проверка прошла успешно и все святыни оказались на месте в надлежащем состоянии.

Как известно, Свято-Успенскую Почаевскую Лавру местные власти Почаевска передали в собственность государственного заповедника.

Напомним, ранее Министерство юстиции Украины аннулировало передачу комплекса сооружений Свято-Успенской Почаевской лавры в пользование Украинской православной церкви Московского патриархата.

В монастыре заявили, что украинская власть использует коммунистические методы борьбы с православной церковью.