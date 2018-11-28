Кабмин официально отменил передачу Почаевской лавры УПЦ МП

Почаевская лавра / truetravel.biz

Кабмин Украины принял решение возвратить Почаевскую Свято-Успенскую лавру в состав Кременец-Почаевского заповедника.

Как сообщается в документе, полностью отменено распоряжение №438 от 17 июля 2003 года "Об исключении из состава Кременец-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника сооружения Почаевской Свято-Успенской лавры" в распоряжение УПЦ (Московского патриархата). Распоряжение было подписано тогдашним премьер-министром Украины Виктором Януковичем.

Напомним, ранее сообщалось о том, что передачу Почаевской лавры УПЦ (МП) отменил Минюст Украины.