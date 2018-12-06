"Министр Жанов": в Минмолодьспорта "забыли" фамилию своего начальника

Игорь Жданов / УНИАН

В официальном документе Министерства молодежи и спорта Украины главой министерства указан "И.Жанов".

Соответствующая запись содержится в официальном ответе Минмолодьспорта на информационный запрос агентства Українські Новини.

Журналисты получили от министерства письмо с пояснением обстоятельств визита главы министерства Игоря Жданова в Кропивницкий 17 ноября с.г. за подписью государственного секретаря Олега Немчинова.

При этом в выписке из табеля учета рабочего времени руководителя Минмолодьспорта, подписанном заместителем начальника управления по работе с персоналом Еленой Постарнак, фамилия министра указана как "Жанов".

Кроме того, журналисты обратили внимание на то, что дни пребывания Жданова в командировках обозначены буквой "К", что, вероятно, заимствовано от русского слова "командировка", вместо обозначения дней, проведенных в командировке буквами "ВД" - "відрядження".

Напомним, ранее глава МИД Украины в Twitter перепутал двух еврочиновников.