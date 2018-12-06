Названа возможная дата получения Томоса украинской поместной церковью

Поместная Украинская православная церковь может получить Томос 25 декабря, сообщил религиовед / Фото: Pixabay

Религиовед Александр Саган считает, что если Объединительный собор, на котором будет создана поместная Украинская православная церковь, пройдет успешно, то УПЦ получит Томос об автокефалии в конце декабря.

УПЦ может получить Томос на католическое Рождество Христово — 25 декабря, рассказал эксперт Обозревателю.

"Думаю, на Рождество, 25 декабря, новый предстоятель УПЦ поедет в Стамбул по Томос. За неделю после собора (Объединительного собора — Ред.), должны согласовать и подать на регистрацию устав", — отметил собеседник.

Напомним, в апреле президент Петр Порошенко написал к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой предоставить автокефалию Украинской православной церкви. Депутаты Верховной Рады поддержали обращение главы государства к патриарху.

Варфоломей уже назначил двух своих экзархов в Украине. Позже стало известно, что Вселенский патриархат признал незаконной аннексию Киевской митрополии русской церковью и снял анафему с предстоятеля УПЦ Киевского патриархата патриарха Филарета.

Потом Синод Русской православной церкви решил в полной мере разорвать отношения со Вселенским патриархатом. В начале ноября Порошенко и Варфоломей подписали соглашение о создании независимой украинской церкви. В декабре глава государства сообщил, что Объединительный собор состоится 15 декабря.