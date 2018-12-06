Названа возможная дата получения Томоса украинской поместной церковью

По Томос поедет новый предстоятель УПЦ, полагает эксперт.
Религиовед Александр Саган считает, что если Объединительный собор, на котором будет создана поместная Украинская православная церковь, пройдет успешно, то УПЦ получит Томос об автокефалии в конце декабря.
УПЦ может получить Томос на католическое Рождество Христово — 25 декабря, рассказал эксперт Обозревателю.
"Думаю, на Рождество, 25 декабря, новый предстоятель УПЦ поедет в Стамбул по Томос. За неделю после собора (Объединительного собора — Ред.), должны согласовать и подать на регистрацию устав", — отметил собеседник.
Напомним, в апреле президент Петр Порошенко написал к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой предоставить автокефалию Украинской православной церкви. Депутаты Верховной Рады поддержали обращение главы государства к патриарху.
Варфоломей уже назначил двух своих экзархов в Украине. Позже стало известно, что Вселенский патриархат признал незаконной аннексию Киевской митрополии русской церковью и снял анафему с предстоятеля УПЦ Киевского патриархата патриарха Филарета.
Потом Синод Русской православной церкви решил в полной мере разорвать отношения со Вселенским патриархатом. В начале ноября Порошенко и Варфоломей подписали соглашение о создании независимой украинской церкви. В декабре глава государства сообщил, что Объединительный собор состоится 15 декабря.