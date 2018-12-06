В оккупированном Луганске ко Дню ВСУ появились листовки - фото

Листовки в оккупированном Луганске / Радио Свобода

В оккупированном россиянами и их террористическими приспешниками Луганске ко Дню Вооруженных сил Украины неизвестные расклеили желто-голубые листовки с поздравлениями.

Так, в нескольких районах Луганска появились постеры с надписью "Мы победим", сообщает Радио Свобода со ссылкой на местных жителей.

В частности, желто-голубые открытки заметили в центре Луганска, на отделении полиции, возле больницы №4, парка культуры и отдыха 1 мая, центрального рынка и драматического театра.

Листовки в оккупированном Луганске / Радио Свобода

Листовки в оккупированном Луганске / Радио Свобода

Листовки в оккупированном Луганске / Радио Свобода

На открытках изображен силуэт военнослужащего, который целится в медведя, окрашенного в цвета российского флага. На других открытках изображение бело-сине-красного медведя на желто-голубом фоне сопровождается надписью: "Приложим максимум усилий, чтобы стал ты желто-синий".

Напомним, 6 декабря отмечается День Вооруженных сил Украины.

В понедельник, 3 декабря, в Украине начались сборы военнослужащих оперативного резерва. Сборы продлятся до 20 суток. На полигонах в Херсонской и Запорожской области проведут бригадные тактические учения, которые продлятся до десяти дней. Позже состоялась передислокация подразделений войск на границу с РФ.