С начала года правоохранители задержали более 250 пособников "Л/ДНР"

Полиция / Фото: УНИАН

Национальная полиция Украины за весь 2018 год разоблачила и задержала более 250 боевиков пророссийских террористических групп, 30 из которых сдались добровольно.

Среди 254 задержанных террористов есть представители самых разных "воинств" - от "воинов" с передовой до дежурных на незаконных блокпостах.

В полиции также отмечают, что террористы стали умнее - теперь они умело маскирутся и ликвидируют улики, могущие указать на компрометирующие их моменты.

Обоим по ч.2 статьи 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований или участие в их деятельности) грозит до восьми лет лишения свободы.

Отметим, ч. 6 статьи 260 УК Украины гарантирует участникам НВФ, не совершившим тяжких преступлений, освобождение от уголовной ответственности в случае добровольной сдачи правоохранительным органам.

Ранее стало известно, что за ноябрь 2018 года 65 боевиков "Л/ДНР" были убиты и более 90 - ранены.