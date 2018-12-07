"Типичная декабрьская какабяка": прогноз погоды от Диденко обещает оттепель и снег

7 декабря 2018, 15:07

В Украине погоду будут определять атмосферные фронты, связанные с циклоном Marielou.

природа_лед_гололед_снег_зима_погода
Какой будет погода в Украине / 1zoom.ru

Погода в Украине 8 и 9 декабря будет переменчивой: сначала ожидаются дождь и мокрый снег, затем оттепель, а потом снова похолодание. Это объясняется тем, что погоду в Украине на выходных будут определять атмосферные фронты, связанные с циклоном Marielou.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook, сухо будет на юге и востоке страны, да и то местами.

Погода в Украине 8 декабря

В субботу дождь и мокрый снег ожидаются на западе и севере страны, а также местами в центральной части.

Читайте такжеОтдыхаем 11 дней: какие выходные ждут украинцев в декабре-2018А вот на юге, востоке, а также в Полтавской, Черкасской областях и в районах Днепра существенные осадки маловероятны.

"Дождь, потому что завтра днем температура воздуха повысится до оттепели. Однако ближайшей ночью еще подморозит, -1-6 градусов, на северо-востоке до -10 градусов", – такой прогноз погоды дала Диденко.

Погода в Украине 9 декабря

В воскресенье атмосферный фронт сдвинется в восточные части страны. Ветер будет порывистым, юго-западным.

"Осадки, соответственно, уже будут идти на востоке, в центральной части, на юге. Север днем временно очистится от мокрого снега и дождя, а на запад Украины начнет поступать новая порция влажного воздуха", – сообщила Диденко.

Температура воздуха 9 декабря в Украине будет колебаться около нуля, на юге и западе + 2-7 градусов.

  • Погода в Украине 8 декабря: карта
  • Погода в Украине 9 декабря: карта

Погода в Киеве на выходных

Погода в Киеве 8-9 декабря ожидается мокрый снег, дождь. Кроме того, в столице подморозит.

"В Киеве 8 декабря и ночью и утром 9 декабря мокрый снег и дождь. Днем 9 декабря без существенных осадков", – написала синоптик.

Температура воздуха днем в Киеве будет около нуля, ночью 8 декабря -4-6 градусов, а ночью 9 декабря от 0 до -2 градуса.

Читайте также"Украина превращается в тропики": синоптики дали точный прогноз на зиму 2018-2019Ранее синоптики предупредили об аномалиях зимы 2018-2019 в Украине. В декабре и январе на большинстве территорий среднемесячная температура будет плюсовой.

Напомним, народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в Украине будущая зима не будет суровой, в декабре ожидаются четыре оттепели. Мороз ожидается в феврале.

Также синоптики дали прогноз, будет ли Новый год-2019 в Украине со снегом. Первая половина зимы будет холоднее, чем вторая.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
погода прогноз погоды Укргидрометцентр Наталья Диденко
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
15:46
Филарет назвал число архиреев УПЦ МП на Объединительном соборе по созданию единой церкви
15:35
Marvel показала первый трейлер четвертой части "Мстителей: Финал" Видео
15:33
Российских банкиров готовят к отключению от систем Visa и Mastercard - СМИ
15:19
Порошенко на женском конгрессе заявил, что подписал госбюджет
15:11
Звезда "Кавказской пленницы" обвинила Гайдая в домогательствах
15:07
"Типичная декабрьская какабяка": прогноз погоды от Диденко обещает оттепель и снег Фото Видео
15:05
Эрдоган попросил Путина освободить захваченных в Керченском проливе украинских моряков Видео
15:05
Когда Бой Ломаченко-Педраса: где пройдет и где смотреть
14:51
Адвоката украинских военнопленных моряков арестовали
14:39
Федерация работодателей ТЭК Украины требует повысить стоимость угля
14:35
Стало известно о новых проблемах с Крымским мостом: СМИ рассказали детали Видео
14:26
Бокс. Ломаченко - Педраса: где и когда смотреть бой Видео
14:15
В чем особенность последнего новолуния года: когда и как правильно загадать желание Видео
14:15
Порошенко похвастался в Facebook врученным ему орденом
14:13
"Пили водку и трах*ли друг друга": блогер рассказала о разврате на концерте Линдеманна в Москве Видео
14:02
Ломаченко – Педраса: опубликовано видео дуэли взглядов Фото Видео
13:57
"Лицо-реклама ботокса": Ани Лорак разнесли за изменившуюся внешность Видео
13:36
Близкий к Путину олигарх решил судиться с США из-за санкций
13:34
Радикалы "Нацкорпуса" взяли в осаду администрацию Порошенко
13:17
В сети появился трейлер финального сезона саги "Игра престолов" Видео
13:13
На РосТВ извинились перед украинцами за ложь о Евромайдане Видео
12:59
Уединились в гримерке: Светлана Лобода посетила концерт Тилля Линдеманна в Москве Видео
12:54
В Ивано-Франковске запретили российские фильмы и музыку Видео
12:38
Скандальный политик отличился абсурдным заявлением о разделе Украины Германией и Россией
12:22
В Украине стремительно дорожают овощи: эксперты назвали причины Видео
12:18
LP выпустила долгожданный альбом Heart to Mouth Видео
12:02
Тука рассказал, какую ловушку Кремль готовит Украине с плененными моряками на Азове Видео
12:00
Мокрая и голая Тина Кароль выпустила откровенный клип Видео
11:55
"Ничего незаконного": в полиции рассказали об "отлове" призывников на улицах Видео
11:45
Порошенко написал для The New York Times статью с призывом "умиротворить" Путина
11:32
Девушка дня Instagram: юная звезда Playboy Сара Курр Фото
11:29
"Защищаться будем сами": волонтер объяснил, почему НАТО не поможет Украине при вторжении РФ Видео
11:13
"Не таите тети тити": В Сети набрал популярность "рождественских" флешмоб с голой грудью Фото
10:55
"Москва не вылечила раскол": Варфоломей назвал Онуфрию причины предоставления Томоса Украине Фото Видео
10:51
Украинское автомобилестроение уходит в небытие мнение
10:48
"Для милых дам": В США разработали первого секс-робота мужчину
10:24
Регина Тодоренко Видео
10:16
The Game Awards 2018: победители номинаций и новые трейлеры Видео
09:43
Только для своих: почему Украина снова начала умирать мнение
09:40
"Глубокая Горловка и *баный п*здец": в Сети поглумились над конкурсом красоты в "ДНР" Видео
09:12
Последний урок. В Днепре учительница умерла прямо в классе
08:51
"Нечего шастать, часть вторая": в Украину не пропустили группу российских журналисток
08:35
"Самолеты и танки стягивают к границе": Полторак предупредил об угрозе российского вторжения Видео
08:28
Волонтер рассказала, какие раны получили захваченные россиянами в плен на Азове моряки Видео
08:25
Как оккупация Крыма усилила его связь с Украиной мнение
07:57
Ученые спрогнозировали новый Всемирный потоп
07:55
В Пентагоне оценили вероятность военного ответа на агрессию России в Керченском проливе Видео
07:36
День Екатерины-2018: шикарные поздравления с именинами Екатерины по православному календарю Фото
07:26
"Импотент", "слуга Порошенко": нардепы Барна и Левченко устроили драку в прямом эфире ТВ Видео
07:14
Юрий Касьянов: Когда мы отправим в Россию поток гробов с наемниками, война тут же закончится
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять