"Типичная декабрьская какабяка": прогноз погоды от Диденко обещает оттепель и снег

Какой будет погода в Украине / 1zoom.ru

Погода в Украине 8 и 9 декабря будет переменчивой: сначала ожидаются дождь и мокрый снег, затем оттепель, а потом снова похолодание. Это объясняется тем, что погоду в Украине на выходных будут определять атмосферные фронты, связанные с циклоном Marielou.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook, сухо будет на юге и востоке страны, да и то местами.

Погода в Украине 8 декабря

В субботу дождь и мокрый снег ожидаются на западе и севере страны, а также местами в центральной части.

Читайте такжеОтдыхаем 11 дней: какие выходные ждут украинцев в декабре-2018А вот на юге, востоке, а также в Полтавской, Черкасской областях и в районах Днепра существенные осадки маловероятны.

"Дождь, потому что завтра днем температура воздуха повысится до оттепели. Однако ближайшей ночью еще подморозит, -1-6 градусов, на северо-востоке до -10 градусов", – такой прогноз погоды дала Диденко.

Погода в Украине 9 декабря

В воскресенье атмосферный фронт сдвинется в восточные части страны. Ветер будет порывистым, юго-западным.

"Осадки, соответственно, уже будут идти на востоке, в центральной части, на юге. Север днем временно очистится от мокрого снега и дождя, а на запад Украины начнет поступать новая порция влажного воздуха", – сообщила Диденко.

Температура воздуха 9 декабря в Украине будет колебаться около нуля, на юге и западе + 2-7 градусов.

Погода в Киеве на выходных

Погода в Киеве 8-9 декабря ожидается мокрый снег, дождь. Кроме того, в столице подморозит.

"В Киеве 8 декабря и ночью и утром 9 декабря мокрый снег и дождь. Днем 9 декабря без существенных осадков", – написала синоптик.

Температура воздуха днем в Киеве будет около нуля, ночью 8 декабря -4-6 градусов, а ночью 9 декабря от 0 до -2 градуса.

Читайте также"Украина превращается в тропики": синоптики дали точный прогноз на зиму 2018-2019Ранее синоптики предупредили об аномалиях зимы 2018-2019 в Украине. В декабре и январе на большинстве территорий среднемесячная температура будет плюсовой.

Напомним, народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в Украине будущая зима не будет суровой, в декабре ожидаются четыре оттепели. Мороз ожидается в феврале.

Также синоптики дали прогноз, будет ли Новый год-2019 в Украине со снегом. Первая половина зимы будет холоднее, чем вторая.