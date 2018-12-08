Москалькова рассказала об условиях содержания украинских моряков в СИЗО

Денисова сообщила, о чем ее уведомляла российский омбудсмен / Корреспондент

Омбудсмен Российской Федерации Татьяна Москалькова посетила военнопленных украинских моряков Андрея Драча и Романа Мокряка, которые содержатся в московском СИЗО "Лефортово", после чего рассказала, в каких условиях содержатся украинцы, сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова в Facebook.

Так, Москалькова подтвердила, что Романа Мокряка посещал украинский консул, на имя заключенного открыт внутритюремный счет.

По словам российского омбудсмена, украинцев удерживают отдельно в камерах площадью 8 квадратных метров по два человека в отремонтированном крыле СИЗО. Они имеют телевизоры, белье меняется раз в три дня, обеспечены необходимыми средствами гигиены. Туалет отгорожен, а в душ они ходили вчера.

Читайте такжеРоссия пустила украинских консулов к пленным морякам"Относительно питания, то российский омбудсмен заверила, что их хорошо кормят, у каждого в палате есть холодильник с продуктами. Она рассказала, что ребят осматривал врач-терапевт и ни у кого не было зафиксировано повреждений. По ее словам, Роман Мокряк ходит на прогулки. Он просил передать родственникам, чтобы они не волновались за него", – написала Денисова.

Ранее Кабинет министров Украины принял постановление о выплате по 100 тыс. грн украинским морякам, которые 25 ноября были задержаны россискими пограничниками в Керченском проливе.

25 ноября российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

Киев утверждает, что суда совершали плановый переход, и российскую сторону о нем предупреждали. В результате столкновения шестеро военнослужащих Украины получили ранения.

В связи со столкновением украинских и российских кораблей СНБО и президент Украины Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела военное положение в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.