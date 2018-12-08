Разведка установила данные россиян, атаковавших корабли ВМСУ в Керченском проливе

В разведке обещают, что никто из участников нападения не останется "за кадром"

Украинская разведка установила персональные данные большинства россиян, которые на кораблях, самолетах и вертолетах 25 ноября атаковали два бронекатера и буксир Военно-Морских сил Украины в Керченском проливе, заявил представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий в интервью "5 каналу".

"25 ноября, против наших кораблей работали штурмовые вертолеты Ка-52, штурмовики Су-25, истребители Су-27 и около 15 кораблей", – напомнил он.

Скибицкий отметил что разведка имеет информацию о экипажах 15 российских кораблей, которые атаковали украинские катера и буксир 25 ноября, а также обоих вертолетов.

Сейчас разведка изучает имеющиеся у нее радиограммы перехваченных разговоров российских военных.

"Есть переговоры между руководителями всей этой операции со стороны РФ, они уже установлены. И те, которые непосредственно руководили, и те, которые непосредственно участвовали и в обстреле, и в таранах. Но есть еще и экипажи, и пилоты самолетов и боевых вертолетов, которые тоже нами сейчас активно отрабатываются, для того, чтобы понять, кто непосредственно участвовал, кто выполнял приказы. Мы их уже знаем", – заявил Скибицкий.

25 ноября российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и Читайте такжеСпасли Украину: Полторак рассказал, почему украинские моряки не стреляли во время нападения РФ"Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

Киев утверждает, что суда совершали плановый переход, и российскую сторону о нем предупреждали. В результате столкновения шестеро военнослужащих Украины получили ранения.

В связи со столкновением украинских и российских кораблей СНБО и президент Украины Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела военное положение в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.