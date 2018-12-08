"Пытки под музыку": Ницой объяснила, почему в Украине нужно запретить российскую попсу

Боевики "Л/ДНР" под российскую попсу пытали украинских воинов, сообщила Лариса Ницой / Скриншот видео с tsn.ua

Писательница Лариса Ницой утверждает, что в Украине нужно запретить российскую попсу, поскольку в самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" под нее боевики пытали наших воинов.

Сейчас в украинском государстве нет полноценной психологической реабилитации для ветеранов войны на Донбассе и, в частности, для освобожденных пленных, рассказала литератор Обозревателю.

По ее словам, очень многих наших бойцов, которые вернулись из плена, враги пытали под российскую музыку.

"Они врубают свою российскую попсу и пытают наших бойцов!... И представьте — эти бойцы идут по улице, или заходят в кафе, а там звучит эта музыка, под которую их пытали!" — отметила собеседница.

По ее словам, мы должны в первую очередь защитить бывших пленных. "Мы должны подумать о них! Поэтому такую музыку, такой продукт надо запретить! Даже если бы такой пленный был один на всю Украину!" — заявила писательница.

Ранее Лариса Ницой говорила, что в Украине русскоязычные люди — самые уязвимый слой населения для "вирусной инфекции русский мир головного мозга", а украинский язык является прививкой от "русского мира".