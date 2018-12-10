Организаторы мероприятия не устают наряжать детей в кокошники.
В аннексированном Крыму прошла аттестация танцевальных коллективов для присвоения звания образцовый. Показывали свои номера четыре коллектива, все танцы которых были преимущественно на архивную российскую тематику с соответствующими костюмами.
"Черноморское. Если вам не весело, то у нас всегда есть веселые кокошечные скакания. Панацея от всего" – прокомментировала действо в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым.
На фото выступлений детей видно, что организаторы проявили всю свою потенциальную фантазию, чтобы придумать детям различные вариации костюмов с кокошниками.
Пользователи Сети с сарказмом отреагировали на пророссийское воспитание юных крымчан.
Напомним, ранее блогер забила тревогу в связи с тем, что в аннексированном Россией Крыму винный завод в населенном пункте Угловое сбрасывает отходы производства прямо в Черное море.