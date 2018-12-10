"Обкококошили детей": в Сети высмеяли пророссийское выступление коллективов в Крыму

В аннексированном Крыму прошла аттестация танцевальных коллективов для присвоения звания образцовый. Показывали свои номера четыре коллектива, все танцы которых были преимущественно на архивную российскую тематику с соответствующими костюмами.

"Черноморское. Если вам не весело, то у нас всегда есть веселые кокошечные скакания. Панацея от всего" – прокомментировала действо в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым.

На фото выступлений детей видно, что организаторы проявили всю свою потенциальную фантазию, чтобы придумать детям различные вариации костюмов с кокошниками.

Пользователи Сети с сарказмом отреагировали на пророссийское воспитание юных крымчан.

/ Фото: Twitter/RoksolanaToday&Крым

Напомним, ранее блогер забила тревогу в связи с тем, что в аннексированном Россией Крыму винный завод в населенном пункте Угловое сбрасывает отходы производства прямо в Черное море.