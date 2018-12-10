"Циклон несет осложнения": синоптики призвали украинцев быть осторожнее из-за погоды

Осадки наиболее вероятные на Левобережье и в западной части страны.
Погода в Украине 10 декабря обещает оттепель, облачность и осадки на ряде территорий.
О том, что особых температурных сюрпризов украинцам ждать не стоит, у себя в Facebook написала синоптик Наталья Диденко. Заодно она предупредила, когда ждать очередного похолодания.
Погода в Украине на сегодня
По данным Диденко, в понедельник осадки наиболее вероятные на Левобережье и в западной части страны. Ветер южный, 5-10 м/с.
Читайте также"Украина превращается в тропики": синоптики дали точный прогноз на зиму 2018-2019Теплее всего будет на юге Украины: так, в Крыму, согласно прогнозу Укргидрометцентра, температура воздуха поднимется до +6-8 градусов.
А вот холоднее всего будет в центре и на востоке: в Киевской, Черниговской, Черкасской, а также Луганской, Донецкой и Харьковской областях столбики термометров покажут не более + 2 градуса.
12 декабря циклон принесет очередное осложнение погоды. А с 15 декабря ожидается похолодание.
Погода в Киеве на сегодня
Погода в Киеве в понедельник будет облачной, но без осадков. Также ожидается туман: видимость 200-500 метров.
Воздух прогреется до 0 и выше – до + 2 градусов.
10 декабря: народные приметы
По народному календарю, 10 декабря – в день памяти святого Романа – погоду определяли по зайцам. Если у зайца шкура была покрыта пятнами, то зиму ждали мягкую.
Ранее синоптики предупредили об аномалиях зимы 2018-2019 в Украине. В декабре и январе на большинстве территорий среднемесячная температура будет плюсовой.
Напомним, народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в Украине зима не будет суровой, в декабре ожидаются четыре оттепели. Мороз ожидается в феврале.
Также синоптики дали прогноз, будет ли Новый год-2019 в Украине со снегом. Первая половина зимы будет холоднее, чем вторая.