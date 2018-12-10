"Циклон несет осложнения": синоптики призвали украинцев быть осторожнее из-за погоды

Какой будет погода в Украине / 1zoom.ru

Погода в Украине 10 декабря обещает оттепель, облачность и осадки на ряде территорий.

О том, что особых температурных сюрпризов украинцам ждать не стоит, у себя в Facebook написала синоптик Наталья Диденко. Заодно она предупредила, когда ждать очередного похолодания.

Погода в Украине на сегодня

По данным Диденко, в понедельник осадки наиболее вероятные на Левобережье и в западной части страны. Ветер южный, 5-10 м/с.

Читайте также"Украина превращается в тропики": синоптики дали точный прогноз на зиму 2018-2019Теплее всего будет на юге Украины: так, в Крыму, согласно прогнозу Укргидрометцентра, температура воздуха поднимется до +6-8 градусов.

А вот холоднее всего будет в центре и на востоке: в Киевской, Черниговской, Черкасской, а также Луганской, Донецкой и Харьковской областях столбики термометров покажут не более + 2 градуса.

12 декабря циклон принесет очередное осложнение погоды. А с 15 декабря ожидается похолодание.

Погода в Украине 10 декабря: карта

Погода в Киеве на сегодня

Погода в Киеве в понедельник будет облачной, но без осадков. Также ожидается туман: видимость 200-500 метров.

Воздух прогреется до 0 и выше – до + 2 градусов.

10 декабря: народные приметы

По народному календарю, 10 декабря – в день памяти святого Романа – погоду определяли по зайцам. Если у зайца шкура была покрыта пятнами, то зиму ждали мягкую.

Ранее синоптики предупредили об аномалиях зимы 2018-2019 в Украине. В декабре и январе на большинстве территорий среднемесячная температура будет плюсовой.

Напомним, народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в Украине зима не будет суровой, в декабре ожидаются четыре оттепели. Мороз ожидается в феврале.

Также синоптики дали прогноз, будет ли Новый год-2019 в Украине со снегом. Первая половина зимы будет холоднее, чем вторая.