"Мы окружены со всех сторон": военный эксперт раскрыл стратегию Путина по Украине

Президент РФ Владимир Путин / Reuters

Сегодняшняя стратегия президента РФ в отношении Киева такова, что Москва пытается "раскачать" политическую ситуацию внутри Украины.

Такое мнение высказал военный эксперт Центра Разумкова Николай Сунгуровский в интервью "Апострофу".

"Путин имеет - и никто этого не отрицает - далеко идущие стратегические цели. Эти нагнетания в отдельных регионах - ситуативные шаги. Чего он добивается? Путем обострения ситуации в Азовском море обрезать часть экспортного потенциала Украины. Это вызовет недовольство на тех предприятиях, которые работают в Мариуполе. То есть, речь идет о нагнетании внутренне-политической ситуации в данном регионе и внутри Украины в целом", - говорит Сунгуровский.

По его словам, если цели можно добиться меньшими силами, то президент РФ этим воспользуется.

"У него на границе с Украиной стоит группировка в 80 тысяч человек, также есть группировка в Крыму, в Приднестровье. Если нужно, проснутся те спящие ячейки, которые имеются внутри Украины, также есть граница с Беларусью. Мы окружены со всех сторон", - считает эксперт.

Сунгуровский считает, что главная цель Путина - не уничтожить Украину, а сделать ее своим сателлитом и не пустить Киев в ЕС, НАТО. "Чтобы она была на орбите России - это можно сделать либо завоевав ее полностью, либо подчинив своим целям, подчинив политическое руководство, в результате чего вся политика будет направлена в пользу РФ. Причем за наши же деньги", - заключил эксперт.

Напомним, 25 ноября российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

Киев утверждает, что суда совершали плановый переход, и российскую сторону о нем предупреждали. В результате столкновения шестеро военнослужащих Украины получили ранения.

В связи со столкновением украинских и российских кораблей СНБО и президент Украины Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела военное положение в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.