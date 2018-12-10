Владельцы блокировавших украинцев кораблей в Керченском проливе имеют бизнес в Украине – InformNapalm

10 декабря 2018, 19:39

Удивление расследователей вызвал тот факт, что частные предприниматели с легкостью пошли на нарушение международных норм.

Владельцы кораблей связаны с Украиной / Фото: InformNapalm

При блокировании кораблей в Керченском проливе был задействован буксир "Эльтиген", которым по документам владеет ООО "Ювас-Транс", учредителями являются Ярослав Анатольевич Народицкий (65%), Анатолий Леонидович Народицкий (25%) и Олег Владимирович Васенко(10%).

Как говорится в расследовании InformNapalm, отец и сын Народицкие также владеют несколькими предприятиями на территории Украины.

Журналисты нашли фотографии, на которых можно подробно рассмотреть суда, которые использовались для блокирования прохода украинских военных кораблей под аркой Керченского моста. Помимо уже идентифицированных танкера "Neyma" и буксиров "Быстрый" и "Гандвик", прямо на переднем плане видно еще один буксир.

"Это судно удалось легко идентифицировать. Им оказался буксир "Эльтиген", который так же, как и другие судна, принадлежит ООО "Ювас-Транс". Ниже вы можете сравнить буксир с места блокирования с фотографией буксира "Эльтиген", - отмечают расследователи.

/ Фото: InformNapalm
/ Фото: InformNapalm

Отмечается, что гражданские суда оказались под Керченским мостом не случайно. Однако непонятно, что могло заставить коммерческие суда пойти на нарушение международного права.

Известно, что ООО "Ювас-Транс" в 2013 году провело сделку с Фондом государственного имущества Украины по выкупу единого целостного имущественного комплекса Керченского судоремонтного завода.  В конце января 2014 года, в самый разгар Евромайдана, в госбюджет было перечислено 30,25 млн грн за приобретение предприятия. Позже владельцы восстанавливают док №2, который при довольно странных обстоятельствах затонул в 2013 году, а также буксир "Эльтиген", более 10 лет простоявший у причалов.

Отец и сын Народицкие сейчас проживают и прописаны в Керчи, где владеют несколькими частными компаниями.

"Однако в то же время мы видим, что и в Украине они также числятся учредителями и основателями различных предприятий", - выясни журналисты.

Как отмечают в издании, Народицкие причастны не только к систематическому нарушению санкционного режима с аннексированным Крымом, но и к различным контрабандным схемам за пределами Украины. Один из их кораблей был арестован береговой охраной Ливии за ввоз контрабандного топлива.

Напомним, в Госпогранслужбе Украины сообщили, что Россия заблокировала проход для 104 судов с обеих сторон Керченского пролива.

Напомним, 25 ноября российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

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Россия бизнес корабли блокировка Керченский пролив 112 Украина
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