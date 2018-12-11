"Могут вызывать рак": в Украине запретили ряд препаратов от высокого давления

В Украине запретили ряд медпрепаратов / politica-ua.com

Госслужба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками наложила постоянный запрет на применение и реализацию ряда лекарственных средств для лечения артериальной гипертензии и сердечной недостаточности.

Дело в том, что все они, как выяснилось, могут спровоцировать у человека онкологию.

Ведомство приказало изъять все серии следующих препаратов:

таблетки "Тиара Трио" производства ЧАО "Фармацевтическая фирма "Дарница", Украина;

таблетки "Ванатекс" и "Ванатекс Комби" производства Фармацевтический завод "ПОЛЬФАРМА" С. А., Польша;

порошок "Валсартан" производства "Майлан Лабораториз Лимитед", Индия.

Причиной принятия такого решения стал тот факт, что в составе всех этих медпрепаратов есть действующее вещество валсартан, содержащее примесь N-nitrosodiethylamine (NDEA) в запредельной концентрации. Данная примесь способна вызывать у человека рак.

Напомним, в Украине уничтожили более 40 лекарственных препаратов производства РФ. В списке запрещенных лекарств содержатся в частности препараты российского производства против столбняка и стафилококковых инфекций.

Кроме того, медики предупредили об опасности популярного лекарства. Прием аспирина привел к тому, что у пациентов участились случаи желудочного кровотечения.

А ученые рассказали об опасности популярных антибиотиков. К 2050 году от инфекций, вызванных устойчивыми микроорганизмами, ежегодно будут погибать 10 миллионов человек.