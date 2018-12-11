Операция преемник: СМИ раскрыли сценарий влияния Филарета на автокефальную церковь

Патриарх Филарет / УНИАН

Предстоятель УПЦ КП патриарх Филарет может сохранить влияние на автокефальную церковь даже формально не возглавив ее.

Для этого ему необходимо подготовить своего преемника, также он может стать почетным предстоятелем новой церкви, говорится в материале Украинской правды.

"Если он (Филарет, – ред.) уступит формальную власть, чтобы сконцентрироваться на том, чтобы вырастить достойного преемника, то вряд ли найдется кто-то, кто скажет, что эта роль недостаточная для морального лидера и архипастыря. Из этого вопроса вытекает вторая форма воздействия Филарета на жизнь будущей автокефальной Церкви – через преемника", - сказано в статье.

Журналисты также рассказали о двух группах влияния в УПЦ КП.

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Причем одна из групп представляет собой ближайшее окружение Филарета. Она ориентируется на митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания.

А вторая группа влияния делает ставку на митрополита Луцкого и Волынского Михаила (в миру Зинкевич Тимофей Семенович).

"Как рассказывают в околоцерковных кругах, разговоры о том, что именно Михаилу стоит быть преемником Филарета, идут уже очень давно. Но сейчас они начали приобретать вполне практические очертания. Больше к митрополиту Михаилу, чем к митрополиту Епифанию склоняется и часть переходцев из Московского патриархата", - резюмируется в материале.

Накануне глава УАПЦ митрополит Макарий выразил несогласие с позицией Филарета по Объединительному собору.

Ранее глава РПЦ патриарх Кирилл заявил о том, что создание в Украине независимой православной церкви является недопустимым.

Напомним, Синод УПЦ МП "не благословил" участие своих верующих и духовенства в Объединительном соборе.