Украинская разведка разрывает сотрудничество с СНГ

Украина больше не сотрудничает со странами СНГ в сфере разведки / Sputnik Кыргызстан

Служба внешней разведки Украины аннулирует договор с странами СНГ, который известен как Соглашение о принципах и основных направлениях сотрудничества органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ в сфере разведывательной деятельности.

В пресс-службе ведомства отмечают, что подписан данный документ был в 1992 году.

Отмечается, что инициировал процедуру президент Петр Порошенко.

"СВРУ вместе со своими партнерами по Евроатлантическому разведывательному сообществу и в дальнейшем продолжит активную работу, направленную на выявление и нейтрализацию деструктивной деятельности российских спецслужб", - сказано в сообщении.

В разведке добавили, что сотрудничество в данной сфере с Россией является абсурдным, поскольку невозможно быть партнером со страной-агрессором.

Напомним, контрразведка Службы безопасности Украины подтвердила наличие российского гражданства у гражданской жены первого замглавы Службы внешней разведки Сергея Семочко.