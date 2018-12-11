Украинская разведка разрывает сотрудничество с СНГ

В ведомстве выполняют поручение президента.
Служба внешней разведки Украины аннулирует договор с странами СНГ, который известен как Соглашение о принципах и основных направлениях сотрудничества органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ в сфере разведывательной деятельности.
В пресс-службе ведомства отмечают, что подписан данный документ был в 1992 году.
Отмечается, что инициировал процедуру президент Петр Порошенко.
"СВРУ вместе со своими партнерами по Евроатлантическому разведывательному сообществу и в дальнейшем продолжит активную работу, направленную на выявление и нейтрализацию деструктивной деятельности российских спецслужб", - сказано в сообщении.
В разведке добавили, что сотрудничество в данной сфере с Россией является абсурдным, поскольку невозможно быть партнером со страной-агрессором.
Напомним, контрразведка Службы безопасности Украины подтвердила наличие российского гражданства у гражданской жены первого замглавы Службы внешней разведки Сергея Семочко.