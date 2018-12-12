"Синдром Насирова": Вакарчук оценил старую систему власти

Святослав Вакарчук считает, что Насиров стал будто копиркой старой системы власти / "Телеграф"

Фронтмен группы "Океан Эльзы", известный украинский музыкант Святослав Вакарчук отреагировал на взбудоражившую украинское общество новость о восстановлении в должности главы Государственной фискальной службы Романа Насирова.

"Синдром Насирова" - признак токсичности старой системы. Она отравляет нас год за годом, и уже сделала самой бедной страной Европы. Эта система никогда не изменит сама себя, чтобы ни рассказывали ее основатели, готовясь к очередным выборам", - написал он в Twitter.

Вакарчук добавил, что украинцы должны, несмотря на сложности, бороться с системой, иначе она уничтожит их.

/ Фото: скрин Twitter/Святослав Вакарчук

Напомним, решение киевского суда, который восстановил в должности главу Государственной фискальной службы Романа Насирова и принял решение о взыскании с государства в его адрес компенсации, произвело фурор в украинском сегменте соцсетей.