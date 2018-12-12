Снег, порывистый ветер, гололедица: синоптик предупредила о непогоде в Киеве на Андрея

В Киеве 13 декабря будет непогода, предупредила синоптик / kiev.informator.ua

Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в Киеве в четверг, 13 декабря (отмечается день апостола Андрея Первозванного), будет непогода.

В столице на Андрея ожидается снег, мокрый снег, порывистый ветер, написала эксперт на своей странице в Facebook.

По данным Диденко, в четверг в городе местами прогнозируется налипание мокрого снега, на дорогах и тротуарах — гололедица.

На сайте Украинского гидрометцентра говорится, что 13 декабря в Киеве ночная температура составит -2…-4, а дневная — 0…-2. В столице днем и ночью ожидается снег.

В Киеве 13 декабря будет непогода, предупредила синоптик / Скриншот с meteo.gov.ua

Ранее народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в Украине перед Новым годом — с 28 по 31 декабря — будет хороший снег, температура составит 4-6 градусов мороза.