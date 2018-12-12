Снег, порывистый ветер, гололедица: синоптик предупредила о непогоде в Киеве на Андрея

12 декабря 2018, 12:25

В столице в четверг днем будет до -2 градусов, отметили в Укргидрометцентре.

Синоптик предупредила, что в Киеве 13 декабря будет непогода
В Киеве 13 декабря будет непогода, предупредила синоптик / kiev.informator.ua

Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в Киеве в четверг, 13 декабря (отмечается день апостола Андрея Первозванного), будет непогода.

В столице на Андрея ожидается снег, мокрый снег, порывистый ветер, написала эксперт на своей странице в Facebook.

По данным Диденко, в четверг в городе местами прогнозируется налипание мокрого снега, на дорогах и тротуарах — гололедица.

На сайте Украинского гидрометцентра говорится, что 13 декабря в Киеве ночная температура составит -2…-4, а дневная — 0…-2. В столице днем и ночью ожидается снег.

Синоптик предупредила, что в Киеве 13 декабря будет непогода
В Киеве 13 декабря будет непогода, предупредила синоптик / Скриншот с meteo.gov.ua

Ранее народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в Украине перед Новым годом — с 28 по 31 декабря — будет хороший снег, температура составит 4-6 градусов мороза.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Киев погода Наталья Диденко
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
13:19
Колонна военной техники РФ на Крымском мосту попала на видео
13:04
Что нельзя делать в день Андрея Первозванного и что подарить на День святого Андрея Видео
13:01
"Не узнать, старуха!": Алла Пугачева разочаровала внешним видом в прозрачном наряде Видео
12:54
Под Новый год Земле грозит метеоудар — ученые Видео
12:51
Яценюк о решении Конгресса США по Украине: Эта солидарность - важное оружие в нашей борьбе за независимость и достойную жизнь
12:50
Кремль отреагировал на заявление Порошенко о начале войны
12:25
Снег, порывистый ветер, гололедица: синоптик предупредила о непогоде в Киеве на Андрея Видео
12:21
"Такая сочная": Анна Седокова похвасталась бюстом в пикантном наряде Видео
12:15
На форуме Путина переодетого человека выдали за "самого современного робота" Видео
12:05
"Оскар 2019": церемония впервые за 30 лет может пройти без ведущего Видео
12:05
Зачем бизнесу эмоции? мнение
11:43
"Ботокс с морды так и выпирает!": Ани Лорак раскритиковали за изменения во внешности Видео
11:38
В РФ прокомментировали "словоизлияние" Порошенко о войне
11:27
Стали известны продукты, улучшающие сексуальную жизнь Видео
11:18
Украинский хит возглавил рейтинг самых прослушиваемых песен России Видео
11:17
В Москве пропала поддерживающая "русский мир" украинская журналистка
11:02
В Крыму без электричества остались десятки тысяч человек Видео
11:01
Гороскоп на 12.12: как избежать неприятностей и правильно загадывать желание в особенный день 12/12 Видео
10:55
Девушка дня Instagram: модель журнала Maxim Ханна Палмер Фото
10:42
Чат с экс-главой Службы внешней разведки Николаем Маломужем
10:24
Аналитик спрогнозировал колебания курса доллара до конца декабря Видео
10:23
Как обойти таможенную пошлину на посылки в Украине Видео
10:05
Демотиваторы во власти, или Как чиновники отправляют своих детей прочь из Украины мнение
10:02
Авиакомпании Air France и KLM объявили о новогодней акции новости компании
09:59
"Придется демонтировать": эксперт спрогнозировал судьбу Крымского моста Видео
09:54
"Немного по-варварски" и "очень смешно": СМИ выяснили, зачем в Киеве рождественские елки привязали к столбам Видео
09:29
Зеркальная дата — 12.12: что нужно делать в этот день Видео
09:27
Эксперт объяснил, почему Украина не отбивает Донбасс силой Видео
08:58
"Отличный подарок на Николая и Андрея": циклон несет мороз в Украину Видео
08:39
"Это война": Порошенко жестко обратился к Путину Видео
08:37
Чат с российским политологом Лилией Шевцовой
08:26
Украинский Майдан невозможен без Януковича мнение
08:10
Анастасии Волочковой приписали беременность Видео
07:45
"Плевок в имидж Украины": правозащитник раскритиковал восстановление Насирова в должности Видео
07:37
Ученые рассказали, как можно похудеть за выходные без тренировок
07:23
В Конгрессе США принята резолюция по агрессии в Керченском проливе: РФ выдвинуты требования по Украине Видео
07:12
С Днем Сухопутных войск Украины: поздравления в прозе, стихах и открытках Фото Видео
06:57
Керченский кризис: как Германия строит из себя дурочку мнение
06:33
Стали известны самые ворчливые знаки Зодиака Видео
06:14
"Я этим занимаюсь бурно": Даша Астафьева поделилась интимными подробностями своей жизни Видео
05:58
"Шрифт "Береста": у чиновников РФ "отобрали" Times New Roman, Arial и Courier New Видео
05:23
Дерзко и сексуально: украинская певица представила свою коллекцию нижнего белья Фото
04:49
Голодающей Савченко пошли на уступки
04:31
Каждый второй украинец назвал перенос выборов причиной военного положения в Украине
04:10
Известный врач выступил с пламенным постом о пользе презервативов
03:31
Провал Google+: стало известно, почему непопулярную соцсеть закроют раньше срока Видео
02:48
Медики рассказали о правилах незащищенного секса
02:16
В России отреагировали на слова Мосийчука о Крымском мосте и инопланетянах
01:53
В США одобрили противодействие Северному потоку-2 Видео
01:42
Пророссийские власти Крыма будут контролировать мини-отели
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять