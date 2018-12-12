"Отличный подарок на Николая и Андрея": циклон несет мороз в Украину

Какой будет погода в Украине / 1zoom.ru

Погода в Украине 12 декабря резко ухудшится: ряд территорий накроют снежные метели, усилится ветер.

Температура воздуха в Украине в среднем составит около нуля, пишет синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook. При этом она предупредила, что в Украину идет циклон, который несет с собой морозы.

"Кстати, как раз на Николая (православные отметят День святого Николая 19 декабря – ред.) уже не будет этих "около нуля", а придет мороз. А пока спешите разбирать в магазинах яркие лопаты от снега, будет хороший подарок на Андрея (13 декабря отмечается день апостола Андрея Первозванного – ред.)", – посоветовала Диденко.

Погода в Украине на сегодня

Согласно прогнозу Гидрометцентра, на западе будет пасмурно с частичными прояснениями. Температура будет колебаться от -1 градуса до +1 градуса.

Читайте такжеСнежный шторм и прочие "дули" от погоды: украинцам пообещали снегопады и гололедНа севере ожидается мокрый снег, метели и сильный ветер. Термометры покажут от -1 градуса до +1 градуса днем.

На востоке будет сильный ветер и гололед. Столбик термометра покажет 0…+3 градуса днем.

В центральных регионах стоит ожидать гололеда, мокрого снега, сильного ветра и небольших морозов – от -1 градуса до +1 градуса.

На юге в ряде областей ожидается сильный ветер. При этом в Николаевской и Херсонской областях прогнозируется гололед и мокрый снег, сильный ветер. Термометры покажут +1-5 градуса.

Погода в Киеве на сегодня

Погода в Киеве 12 декабря обещает снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, метели и гололедицу. Температура воздуха составит около нуля.

"То есть сложные погодные условия! Не пренебрегайте прогнозом погоды", – призвала Диденко.

Погода в Украине 12 декабря: карта

Напомним, власти столицы уже предупредили жителей города, что осложнение погодных условий грозит обернуться частичным нарушением движения транспорта. В связи с этим в КГГА попросили киевлян пересесть на общественный транспорт, отказавшись на время от поездок на собственных авто.

Ранее синоптики предупредили об аномалиях зимы 2018-2019 в Украине. В декабре и январе на большинстве территорий среднемесячная температура будет плюсовой.

Напомним, народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в Украине зима не будет суровой, в декабре ожидаются четыре оттепели. Мороз ожидается в феврале.

Также синоптики дали прогноз, будет ли Новый год-2019 в Украине со снегом. Первая половина зимы будет холоднее, чем вторая.