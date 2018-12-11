Снега наметет до 18 см: киевлян предупредили о транспортном коллапсе из-за непогоды

Из-за снега киевлян ждут новые проблемы с транспортом / Reuters

Погода в Киеве 12-13 декабря будет снежной: ожидаются сильный снег, метели, штормовой ветер, гололедица и снежные заносы до 18 см.

Власти столицы уже предупредили жителей города, что осложнение погодных условий грозит обернуться частичным нарушением движения транспорта. Речь идет о втором уровне угрозы – "желтом".

"12 декабря ожидается сильный снег, налипание мокрого снега, метели, порывы ветра 15-18 м/с. 13 декабря ночью умеренный, днем небольшой снег. Прирост снежного покрова 13-18 см; на дорогах гололедица", – отмечается в сообщении Киевской горгосадминистрации.

В связи с этим в КГГА попросили киевлян пересесть на общественный транспорт, отказавшись на время от поездок на собственных авто.

Как сообщалось ранее, погода в Украине начнется резко ухудшаться уже с 11 декабря. Украинцев ждут снежные бури, штормовые ветра (до 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 30-35 м/с) и гололед.

Напомним, 14 ноября утром в Киеве выпал первый снег. В столице осадки спровоцировали 10-бальные пробки, в Сети ряд интернет-пользователей раскритиковали водителей, выехавших на дорогу на летней резине. В столице полно "оленей", отметила местная жительница.

При этом 14 ноября по всей Украине случилось более тысячи аварий, в частности, в Киеве было 498 ДТП. Почти треть водителей не сменили летнюю резину на зимнюю, отметил министр инфраструктуры.