Турчинов пояснил, что связывает ЛГБТ с "русским миром"

Турчинов заявил, что у ЛГБТ и "русского мира" много общего / 24 Канал

Секретарь СНБО Александр Турчинов высказал мнение, что "русский мир" не имеет ничего общего с христианскими ценностями, как и идеология ЛГБТ-сообществ.

"Русский мир" не имеет ничего общего с христианской верой, семейными ценностями и патриотизмом. Он базируется на циничной лжи, агрессии и жестокости, рабской покорности, и на тотальном пропагандистском зомбировании масс. Все остальные атрибуты служат лишь для маскировки его хищного оскала. Как следует из выступлений гендерных и ЛГБТ-активистов, – ложь, агрессивность, неприятие христианского мировоззрения, традиционных семейных ценностей, безапелляционное навязывание собственных идеологических штампов и пропаганда безнравственности – все это роднит их с "русским миром", не всегда по форме, но всегда по содержанию. Фактически под прикрытием правильных слов о правах человека, толерантности, защите женщин от насилия и т.д. обществу навязывается идеология неомарксизма" – сказано в заявлении Турчинова на его персональном сайте.

По словам политика, хранители традиционных ценностей противостоят угрозе катастрофического сокращения населения, что не соответствует теории ЛГБТ-активистов. В таком обществе, отметил он, роль "угнетенных" принадлежит эмансипированным женщинам, гомосексуалистам, лесбиянкам и трансгендерам.

"Очень важно для них начать промывать мозги с детства... Ничего нового. Полная аналогия с нашим коммунистическим прошлым", - пишет Турчинов.

Напомним, ранее жена секретаря СНБО Анна Турчинова заявила об угрозе гендерного равенства и ЛГБТ-сообщества. Она выступила против пропаганды ЛГБТ в школах, а также возмутилась предложению заменить термин "родители" термином "родные".