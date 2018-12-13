Капитан буксира "Яны Капу" отказался сотрудничать с ФСБ - адвокат

Капитан "Яны Капу" Олег Мельничук / Facebook / Smila Svit

Капитан захваченного в Керченском проливе корабля-буксира ВМС Украины "Яны Капу" Олег Мельничук заявил россиянам (со ссылкой на Женевскую конвенцию 1949 года) о том, что считает себя военнопленным и отказывается давать показания.

Соответствующее сообщение на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал адвокат Эдем Семедляев.

"Олег в меру сил поддерживает свою команду. Также он просил поблагодарить всех, кто помогает украинским морякам", − написал он.

Кроме того, по словам Семедляева, него сотрудники ФСБ требовали подписать подписку о неразглашении данных "предварительного следствия".

"На что я ответил, что не могу подписать настолько "серьезный" документ, так как мне не ясно, какие именно данные я не имею право разглашать. Следователь так и не смог конкретизировать свое требование, после чего нашел двух студентов-"понятых", которые согласились подписать", − подытожил адвокат.

Напомним, ранее адвокат рассказала о том, в каком состоянии в московском СИЗО находится 18-летний пленный украинский моряк Андрей Эйдер.