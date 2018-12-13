Порошенко назвал три сильнейших страха России

Президент Украины Петр Порошенко / president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко перечислил три, по его мнению, главных страха России.

Об этом Порошенко написал в Twitter.

Во-первых, считает он, - это "единство и солидарность" Украины, во-вторых - международное присутствие Киева, в частности, в Донбассе, в Крыму и в Азовском море.

"В-третьих, (президент России Владимир) Путин ненавидит европейский успех Украины", - подытожил Порошенко.

Ранее экс-заместитель генсека НАТО, старший научный сотрудник Atlantic Council Александр Вершбоу в интервью Голосу Америки выразил мнение, что больше всего президент РФ Владимир Путин боится смены установленного им режима из-за поддержки россиянами западных ценностей.

"Он не боится НАТО или военной угрозы, он боится идей и ценностей Запада, и наших попыток распространять их. Я думаю, Путин видит себя в войне с Западом и западными ценностями. В этой войне существует много фронтов, включая фронты внутри Европы, в США", - сказал Вершбоу.