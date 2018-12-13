"Преступления против евреев": посол Израиля в шоке от чествования Бандеры на Львовщине

На Львовщине будут чествовать Степана Бандеру / УНИАН

Решение Львовского областного совета о провозглашении 2019 года годом Степана Бандеры вызвало резкую реакцию в посольстве Израиля.

По словам посла Израиля в Украине Джоэля Лиона, украинские националисты причастны к антисемитским преступлениям.

"Я был шокирован, услышав решение Львовского областного совета провозгласить 2019 год - годом Степана Бандеры. Я не могу понять, как прославление тех, кто непосредственно принимал участие в ужасных антисемитских преступлениях, помогает бороться с антисемитизмом и ксенофобией", - говорится в заявлении Лиона, обнародованном в Facebook.

Он добавил, что "Украина не должна забывать о преступлениях, совершенных против украинских евреев, и никоим образом не отмечать их через почитание их исполнителей".

/ @IsraelinUkraine

Напомним, ранее в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления, в котором содержится обращение к президенту Петру Порошенко о необходимости возвращения лидеру украинского националистического движения Степану Бандерезвания Героя Украины.