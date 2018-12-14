Озвучена процедура избрания предстоятеля на Объединительном соборе

Предстоятеля будут избирать в два тура / Reuters

В Объединительном соборе избрания предстоятеля автокефальной украинской церкви 15 декабря примут участие 192 делегата.

Как сообщает Украинская правда со ссылкой на собственные источники, выборы пройдут в два тура.

УПЦ КП на важном мероприятии будут представлять 42 архиерея, каждого из которых будут сопровождать священник и мирянин – итого 126 кандидатов.

В УАПЦ подтвердили участие 12 епископов, а вместе с сопровождающими эта цифра увеличиться до 36 делегатов.

"От Московского патриархата подтвердили участие 10 епископов и каждый со священником и мирянином. В общем - 30 человек", - отметил собеседник.

Экзархи Вселенского патриархата подсчитали, что всего соборе примут участие 192 представителя: 64 архиерея, 64 священника и 64 мирянина.

Предстоятеля буду выбирать посредством тайного голосования, процедура пройдет в два тура. Во второй тур выйдут три кандидата, набравшие наибольшее число голосов, среди которых и будет избран глава автокефальной поместной украинской церкви.

Ранее сообщалось, что в УПЦ МП намерены жестко наказывать архиереев за участие в Объединительном соборе.

Объединительный собор, который должен провозгласить создание автокефальной православной церкви в Украине, утвердит ее устав и изберет предстоятеля, состоится 15 декабря в Софийском соборе в Киеве.