Аналитик объяснил, как Украина подняла ставки в конфликте с Россией

16 декабря 2018, 02:40

РФ нужно все украинское государство в состоянии паралича власти, полагает эксперт.

Эксперт считает, что Украина подняла ставки в конфликте с РФ
Украина подняла ставки в конфликте с РФ, полагает эксперт / Reuters

Украина, введя военное положение в ответ на агрессию Российской Федерации в Керченском проливе, подняла ставки, дала понять Западу, что с РФ нужно что-то делать.

Наша страна попытается поднять вопрос захваченного Россией Крыма, рассказал аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич Обозревателю.

По словам эксперта, разрешение ситуации на Азовском море невозможно без решения вопроса, чей полуостров.

"Это идет вопреки политической комбинации РФ, потому что Россия очень долго пыталась вывести Крым за скобки обсуждения. Украина подняла политические ставки военным положением. Соответственно, для государств Европы — это резкий звонок. Возможно усиление давления, попытка принудить РФ к переговорам", — полагает он.

Читайте также"Это война": Порошенко жестко обратился к ПутинуАналитик утверждает, что "России нужна вся Украина в состоянии паралича власти". "Это означает — зачем договариваться сегодня? Если президент будет тот же самый, можно вернуться к разговору через полгода. Если президент будет другой, будут и другие стартовые позиции", — добавил собеседник.

Напомним, 25 ноября во время планового перехода из порта Одессы в мариупольский порт российский пограничный корабль протаранил буксир ВМС Украины. В результате атаки, в частности, был поврежден главный двигатель украинского судна. 

В так называемом пограничном управлении Федеральной службы безопасности России по захваченному Крыму утверждали, что три украинских корабля "нарушили госграницу РФ и опасно маневрировали".

Потом стало известно, что российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля — бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу".

В плен попали десятки украинских моряков, некоторые из них были ранены. Украинская армия была приведена в состояние полной боевой готовности. СНБО рекомендовал Петру Порошенко ввести военное положение на 60 суток. Позже глава государства подписал указ о вводе в стране военного положения. Рада одобрила закон о введении в Украине военного положения, президент его уже подписал.

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Россия Крым агрессия военное положение ставки Керченский пролив Азовское море
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