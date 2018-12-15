Круиз-контроль и подогрев сидений: автобазе Порошенко понадобились еще два люксовых Mercedes

Mercedes V-Class / YouTube

По результатам тендера автобаза Государственного управления делами приняла решение о закупке у "Автомобильного Дома - Украина Мерседес Бенц" двух автомобилей за 4,1 млн гривен.

Как отмечается на сайте госзакупок Прозорро, ГУД получит два полноприводных автомобиля Mercedes-Benz V-class V 250 d (количество мест: 7+1) по 2,05 млн гривен.

При этом машины будут иметь кондиционер, круиз-контроль, подушки безопасности, дополнительный жидкостный отопитель, подогрев передних сидений, дополнительную систему кондиционирования в задней части салона.

Отмечается, что ГУД приобрело авто по переговорной процедуре - фирма были единственным участником тендера. В обосновании говорится, что заказчик дважды отменял тендер из-за отсутствия достаточного количества участников.

Напомним, ранее сообщалось, что для автопарка президента Украины Петра Порошенко купят два бронированных Mercedes-Benz S600.