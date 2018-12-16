Митрополит Епифаний назвал кафедральный собор Православной церкви Украины

Михайловский Златоверхий монастырь / archangel.kiev.ua

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил о том, что кафедральным собором единой Украинской православной церкви будет Михайловский Златоверхий собор в Киеве.

"В целом мы стремимся, чтобы кафедральным собором единой Украинской православной церкви был храм Софии Киевской, но мы понимаем, насколько дорогой нашему украинскому народу является эта памятка, и что церковь самостоятельно не сможет достойно заботиться о ней. Поэтому там богослужение совершается на территории в храме Теплой Софии, а в самом храме Святой Софии только в дни больших христианских и украинских праздников. Действующим собором будет именно Михайловский Златоверхий собор, потому что во Владимирском соборе будет и впредь совершать свои богослужения святейший патриарх Филарет, который сейчас является почетным духовным наставником Украинской православной церкви", - подчеркнул он в комментарии журналистами, сообщает 112.ua.

Напомним, накануне митрополит Епифаний провел первую литургию Единой православной церкви.