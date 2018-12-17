"Россию не интересуют "хотелки" Евросоюза": экс-министр оценил санкции из-за украинских моряков

Россия не реагирует на санкции Запада / politeka.net

Заслуженный экономист Украины, экс-министр экономики Украины Виктор Суслов высказал мнение, что Россия справляется с санкциями, поэтому они не являются в полной мере эффективными.

Во время чата в Главреде он подчеркнул, что требования Запада в связи с захватом украинских моряков Кремль выполнять не намерен.

"Пока никакой пакет санкций из введенных США и ЕС против России нельзя назвать "адским". Россия справляется с этими санкциями. Вообще, видимо, надо признать политику санкций Запада по отношению к России неэффективной. Россия не отступает нигде. Не собирается она и отдавать Крым, не уходит с Донбасса, не уходит из Сирии и не идет ни на какие другие уступки Западу", - сказал спикер.

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По словам Суслова, заявления Евросоюза не интересуют Москву, поэтому Украине не стоит ожидать, что санкции станут возможностью освободить украинских моряков из российского плена.

"Я думаю, что Россия эти требования не выполнит. Ее вообще уже мало интересуют "хотелки" Евросоюза. Украинских моряков они осудят в суде и потом помилуют либо обменяют на арестованных и осужденных в Украине российских граждан" – подытожил экс-министр.

Напомним, во время чата в Главреде Суслов заявил, что конфликт между Украиной и Российской Федерацией должен быть улажен мирным путем — путем переговоров и с выплатой украинскому государству необходимых денежных компенсаций.