Участники "Пласта" передали митрополиту Епифанию Вифлеемский огонь мира: опубликованы фото

Пластуны и Епифаний / Facebook

Участники известнейшей скаутской организации "Пласт" передали привезенный в Украину Вифлеемский огонь мира избранному в минувшую субботу предстоятелю православной церкви Украины митрополиту Епифанию (Думенко).

Соответствующее сообщение было опубликовано 16 декабря на странице "Пласт – український скаутинг" в социальной сети Facebook.

Церемония передача Вифлеемского огня состоялась в Михайловском Златоверхом соборе в столице Украины.

"Уже 22-й год подряд члены "Пласта" привозят Вифлеемский огонь мира в Украину и доставляют его во все уголки страны, в частности украинским военным на востоке", – сказано в сообщении.

Митрополит Епифаний сразу поблагодарил украинских пластунов. "Спасибо вам за то, что вы делаете такое доброе дело: в течение 20 лет привозите Вифлеемский огонь мира в Украину накануне Рождества Христова", – подытожил он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Епифаний рассказал, какой кафедральный собор будет основным в Православной церкви Украины, а также спрогнозировал дальнейшую судьбу иерарха УПЦ МП Онуфрия после объединительного собора.