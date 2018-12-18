Названа дата начала продаж билетов через Крымский мост

По Крымскому мосту пустят поезда с 9 декабря 2019 года / Фото: Reuters

Генеральный директор "Крымской железной дороги" Алексей Гладинин заявил, что продажа билетов на поезда, которые будут курсировать по Крымскому мосту, начнется с 9 декабря 2019 года.

Как сообщают российский СМИ, на заседании комитета крымский чиновник заявил, что составы будут следовать из Севастополя, Симферополя, Евпатории и Феодосии в Москву, Санкт-Петербург, Мурманск, Екатеринбург, Смоленск, Брянск, Кисловодск и другие города России.

По словам Гладилина, через Керченский пролив будут ежегодно путешествовать более 14 миллионов пассажиров. К 2020 году через Крымский мост планируют пустить 47 пар поездов в сутки - 12 грузовых и 35 пассажирских. Отмечается, что пассажиров также будут возить двухэтажные вагоны, которые намерены закупить в России.

Как ранее сообщалось, в РФ анонсировали прекращение железнодорожного пассажирского сообщения между Украиной и Россией.

Как известно, ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил о внесении на рассмотрение Кабмина проекта постановления о прекращении железнодорожного сообщения с Россией.