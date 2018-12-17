В России намерены отменить железнодорожное сообщение с Украиной

В России инициируют отмену поездов в Украину / Свободная пресса

Заместитель комитета в экономическо-политической отрасли РФ Сергей Калашников анонсировал прекращение железнодорожного пассажирского сообщения между Украиной и Россией.

"Та неразбериха, что творится в Украине в данный момент, тем более, накануне президентских выборов, способна спровоцировать самые неадекватные решения. А значит, и то, что касается железнодорожного сообщения, в итоге могут принять", - цитирует российского чиновника Украина.Реалии.

По словам Калашникова, отмена поездов станет проблемой для рядовых жителей двух стран. Он считает, что сложнее будет Украине, поскольку импортирует из России много жизненно необходимых товаров.

Как известно, ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил о внесении на рассмотрение Кабмина проекта постановления о прекращении железнодорожного сообщения с Россией.

Напомним, в Укрзализныци озвучили позицию по отмене поездов из Украины в Россию.

Ранее Омелян рассказали, какую пользу украинцы извлекут от отмены поездов в Россию.