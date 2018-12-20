В разведке оценили шансы на масштабное вторжение российских войск в Украину

Подразделения российских

Российское вторжение / "24 канал"

военных, дислоцированные вдоль границы с Украиной, находятся в статусе оперативной готовности и могут выполнять любые боевые задачи.

Соответствующую информацию озвучил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий. По его данным, Россия восстановила и модернизировала военные аэродромы, а затем разместила на них боевые части, оснащенные современной техникой. "Для получения боевого опыта летные экипажи Воздушно-космических сил ВС России активно привлекались к боевым действиям в Сирии",— говорится в сообщении.

Как считает Скибицкий, российская военная группировка, развернутая вдоль государственной границы Украины и в аннексированном полуострове Крым, в любой момент может быть привлечена к проведению наступательных операций.

Напомним, ранее эксперт назвал ключевой признак возможного вторжения России в Украину.