Скандал в Виннице: учительнице начали угрожать после комментария о создании ПЦУ

В школе Винницы разгорелся скандал / otvetprost.com

Скандал разгорелся в Виннице после того, как учительница математики в закрытой группе в соцсети поздравила родителей с созданием поместной украинской церкви.

Как сообщает ТСН, женщина в шутливой форме предупредила, что их будут вызывать в школу, если увидят в храмах Московского патриархата.

Ситуацию усугубило то, что одно из сообщений попало в открытый доступ и вызвало не только гневные комментарии верующих, но и породило новые комментарии российских пропагандистов.

Учительнице начали угрожать. В Департаменте признают, что она нарушила этические нормы в своих высказываниях, но оснований для ее увольнения нет.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Винницкой области продолжается процесс перехода приходов УПЦ МП к Православной Церкви Украины.