Снегурочки в кокошниках и байкеры "Ночные волки": в Ялте прошел парад Дедов Морозов

Снегурочки прошлись по набережной в кокошниках / Фото: Крым.Реалии

В аннексированном Крыму в Ялте прошел ежегодный "Мороз-парад". Традиционно в рамках мероприятия по набережной курортного города прошли Деды Морозы и Снегурочки, а также в этом году приехали любимцы президента Владимира Путина байкеры "Ночные волки".

"На парад вышли 37 команд: более 800 человек из разных городов Крыма – Ялты, Севастополя, Алушты, Евпатории, Феодосии, Симферополя, а открывали его – байкеры "Ночные волки", - рассказывают пророссийские власти Крыма, сообщают Крым.Реалии.

Очевидцы мероприятия отмечают, что Снегурочки на параде преимущественно были в традиционных русских костюмах, в частности, в кокошниках. Некоторые из Дедов Морозов устроили заплыв моржей.

Байкеры "Ночные волки" также ездили по Ялте в костюмах Дедов Морозов.

/ Фото: Крым.Реалии

/ Фото: Крым.Реалии

Как ранее сообщалось, в Ялте прошел митинг против государственной политики действующего главы подконтрольной Кремлю администрации города Алексея Челпанова, где люди просили помощи у Путина.