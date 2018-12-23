Закон о переименовании церквей: в УПЦ МП сравнили себя с жертвами Холокоста

В УПЦ МП заговорили о Холокосте / Sputnik Молдова

Замглавы отдела внешних церковных связей УПЦ МП протоиерей Николай Данилевич сравнил закон о переименовании церквей с "желтыми звездами для евреев в Германии во времена Холокоста".

По его мнению, радикализм в Украине растет и из УПЦ МП сформировали образ врага.

"Огромное количество граждан Украины искусственно делают чужими, врагами в своей стране, противопоставляя их другой части общества. Таким образом, изменение названия для УПЦ и попытки переименовать нас в "РПЦ в Украине" - это по сути те же желтые звезды для евреев в Германии во времена Холокоста", - написал Данилевич в Facebook.

При этом он напомнил о скандальном заявлении Дмитрия Яроша о намерениях устроить "охоту на московских попов".

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"Казалось бы, что это только его пост в фейсбуке, ничего серьезного. Но головоломки сходятся. Радикализм в стране если не растет, то хотя держит высокие позиции. СМИ уже сформировали образ врага из УПЦ МП, теперь формируют этот образ законодательно", - добавил представитель УПЦ МП.

Ранее в УПЦ МП заявили о том, что принятый Верховной Радой закон о смене названия церкви является противоправным.

Напомним, в Раде рассказали, сколько дали времени церквям на добровольное переименование.